Генменеджер сборной Чехии: "Неучастие России в Олимпиаде повредит турниру"

Генеральной менеджер сборной Чехии Милан Гниличка отметил, что возможное отстранение сборной России от Игр 2018 года в Пхенчхане отрицательно скажется на зрелищности олимпийского хоккейного турнира.

Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда занимается перепроверкой допинг-проб российских спортсменов, участвовавших в Олимпиаде в Сочи. От итогов расследования во многом зависит участие сборной России в Играх 2018 года.

- Я знаю про проблемы российских атлетов, - цитирует ТАСС Гниличку. - Это все очень плохо для спорта, но отсутствие сборной России по хоккею повредит олимпийскому турниру.

Если КХЛ не разрешит своим хоккеистам выступать на Играх, это создаст проблемы не только сборной Чехии, но и всем остальным. Костяк ведущих команд состоит из игроков КХЛ, так что все в равных условиях.

КХЛ может отменить паузу на Олимпиаду, если Россию не пустят на игры

