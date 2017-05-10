Генменеджер рижского "Динамо": "Отказ Хартли – дезинформация"

Генеральный менеджер рижского "Динамо" Гиртс Анкипанс опроверг информацию TVA Sports о том, что главный тренер сборной Латвии Боб Хартли отказался возглавлять рижан.

– Это дезинформация. Мы вели и ведем с ним переговоры. Он просто взял время на раздумья до конца чемпионата мира. И его можно понять: сейчас он сосредоточен на сборной Латвии, решая важные задачи. Мы готовы подождать. Я не хотел бы обсуждать шансы на подписание, но это совершенно точно дезинформация.

Работа над комплектованием идет. Есть идеи, но и в этом случае нужно подождать окончания ЧМ. Когда сборники вернутся – появится конкретика. (Игорь ЕРОНКО)