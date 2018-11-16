Генменеджер "Миннесоты": "Я был бы рад, если бы Капризов был в нашей команде уже сейчас"

Генеральный менеджер "Миннесоты" Пол Фентон выразил слова похвалы в адрес нападающего ЦСКА и сборной России Кирилла Капризова. Он отметил, что был бы рад видеть его в команде уже сейчас.

- Он будет потрясающим игроком для нас, - приводит Startribune слова Фентона. - У него есть способность быть бомбардиром. Ему нравится игра, он такой умный. Он действительно видит игру до того, как что-то происходит. Я был бы рад, если бы он был в нашей команде уже сейчас. Но зрелость, которую он будет иметь еще через 18 месяцев, прежде чем он придет сюда, сделает его еще лучше. Мы увидим готового игрока, и он, вероятно, сможет справиться с суровостью НХЛ намного лучше.

Ранее сам Капризов рассказал о встрече с Фентоном. Он отметил, что не приедет в НХЛ раньше 2020 года, так как у него контракт и он не может ничего сделать.