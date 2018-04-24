Генменеджер "Ак Барса": "На 90 процентов сохраним чемпионский состав"

Генеральный менеджер "Ак Барса" Рафик Якубов сказал, что руководство клуба намерено сохранить состав, выигравший в этом сезоне Кубок Гагарина. В финале казанцы обыграли ЦСКА, счет в серии - 4-1.

- Мы сохраним чемпионский состав на 90 процентов, - цитирует "Р-Спорт" Якубова. - Конечно, хотим оставить наших лидеров. У многих есть контракты, с другими будем вести переговоры. Это и Джастин Азеведо, и Эмиль Гарипов, Василий Токранов, Альберт Яруллин, другие игроки. Я сейчас не буду перечислять всех, но еще раз скажу, что у нас большое желание сохранить команду.

"Ак Барс" - чемпион! И это заслуженно // Кубок Татарина - 3 //

Чемпионская раздевалка "Ак Барса". Видео