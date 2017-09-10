Генменеджер "Адмирала": "Потолок зарплат в КХЛ должен быть жестким и не содержать лазеек"

Генеральный менеджер "Адмирала" Ильдар Мухометов выразил мнение, что потолок зарплат в КХЛ должен быть жестким и не содержать исключений, позволяющих его обойти. В текущем сезоне он составляет 900 миллионов рублей. В ближайшие годы лига планирует планомерное снижение потолка

Напомним, что потолок зарплат в КХЛ является "мягким". При его превышении командам необходимо заплатить "налог на роскошь" – 20% от суммы превышения.

– Потолок должен быть жестким, не должно быть лазеек, – приводит "Р-Спорт" слова Мухометова. – Налог на роскошь – это забавная вещь. Взял игрока, превысил потолок, а потом: "Ой, извините". И вытащил из одного кармана, положив в другой. Это неправильно.

Если мы хотим оздоравливать лигу, делать более-менее одинаковые условия для всех клубов, надо делать жесткий потолок. И это действительно даст результат. Проблем и работы для менеджеров станет больше, зато команды станут примерно одного уровня.

Если КХЛ делает акцент на финансовом оздоровлении клубов и лиги в целом, то их стратегия на снижение потолка зарплат правильная. Но она, на мой взгляд, не должна быть такой резкой и должна быть строгой и жестко фиксированной. Нам сказали, что какие-то команды будут уходить, а какие-то европейские, по слухам, будут заходить. И здесь возникает вопрос, напрямую связанный с потолком зарплат. Точнее, с его "мягкостью".