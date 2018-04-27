Генменджер "Торпедо": "Иностранного тренера, скорее всего, не будет. Определимся в мае"

Генеральный менеджер "Торпедо" Ян Голубовский прокомментировал информацию о возможном назначении Боба Хартли главным тренером команды и рассказал о других кандидатах.



- У Хартли 5-летний контракт со сборной Латвии. Вы собираетесь его выкупать?

- А мы и не собираемся. Это всего лишь слухи. Абсолютно. То, что об этом пишут - не значит, что он к нам.

- А что по Андриевскому и Торгаеву?

- У нас были с ними встречи. Мы разговаривали. А решение будет позже.

- Когда? И есть ли еще кандидаты?

- Пока не могу ответить по кандидатам. Список был обширным. Почти со всеми встретились. Решение будет где-то в мае.



- А игроков как подписывать без тренера?

- Это да. Но у нас есть костяк подписанный. А легионеров уже будем вместе с тренером выбирать. И какие-то другие позиции на усиление - тоже.



- К тому моменту разберут уже всех.



- Варианты будут.



- Возможно ли, что у вас будет тренер-иностранец?



- Скорее всего, нет. (Игорь ЕРОНКО)