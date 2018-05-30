Генерельный директор "Адмирала" рассказал о трансферной политике клуба на будущий сезон

Генеральный директор "Адмирала" Сергей Сошников рассказал, что клуб в новом сезоне будет рассчитывать на молодежь, а также на недорогих игроков, сообщает VL.ru.

— Если говорить о трансферной политике клуба в целом, будут громкие приобретения?

– Конечно, нет. У "Адмирала" не стоит цель приобретать "Роллс-Ройсы", об этом говорил еще Заирбек Камильевич (Юсупов, бывший президент "Адмирала", который покинул клуб в апреле 2018-го. – Прим. "СЭ"), когда мы только начинали работать в декабре прошлого года. Наоборот, те "Роллс-Ройсы", которые здесь были, заменили на крепкие японские джипы. И этот шаг дал результат. Мы понимаем, что нет задачи осваивать бюджетные средства и залезать в еще большие долги, а нужно окопаться и создать молодую, агрессивную и недорогую команду, обеспечить эффективность использования тех средств, что есть.

— Когда будет сформирован костяк будущей команды?

– Мы планируем закончить формирование скелета до 10 июня. До 31 мая нам должны дать ответ игроки, которым мы сделали квалификационные предложения. Если им предложат более выгодные контракты из других клубов, они смогут покинуть "Адмирал". Если этого не произойдет, права на них останутся у нас. Все идет планово. Сейчас все ждут. Но могу сказать, что Яковлев, Вихарев, Мищенко, Серебряков согласны продолжать работу в клубе, но более точная информация будет после 31 мая.

Напомним, в прошедшем сезоне "Адмирал" закончил регулярный чемпионат КХЛ на 11 месте в Восточной конференции и не пробился в плей-офф впервые за три года.