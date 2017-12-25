Генеральный менеджер "Йокерита": "Здорово, что мы смогли быстро вернуть Мозеса"

Генеральный менеджер "Йокерита" Яри Курри отметил, что нападающий Стив Мозес усилит нападение финского клуба. Курри также выразил радость в связи с возвращением американца в стан "джокеров".

– Травма Пильстрема была очень неудачной для нашей команды, но было здорово, что мы смогли быстро вернуть Мозеса, – цитирует клубная пресс-служба Курри. – Он усилит наше нападение в этом и будущих сезонах. Мы все знаем его потенциал.

Напомним, что сегодня, 25 декабря, Мозес перешел в "Йокерит", подписав контракт на два с половиной сезона.

Мозес вернулся в "Йокерит"