Генеральный менеджер "Трактора": "Будем серьезно разбираться с ошибками тренерского штаба"

Генеральный менеджер "Трактора" Евгений Губарев после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Локомотива" (1:3) остался недоволен игрой челябинцев в сегодняшней встрече. По его словам, на результат игры повлияли ошибки тренерского штаба.

- Будем серьезно разбираться с ошибками тренерского штаба, - цитирует клубная пресс-служба Губарева. - Как и все, огорчен поражением на последних минутах игры. Считаю, что на результат серьезно повлияли очередные ошибки тренерского штаба. Шестое удаление за нарушение численного состава в десятой игре, в середине сентября - не лезет ни в какие ворота. Складывается ощущение, что кое для кого сейчас середина июля и первые дни после отпуска.