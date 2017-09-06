Генеральный менеджер "Адмирала": "Андриевский имеет большой кредит доверия"

Генеральный менеджер "Адмирала"​ Ильдар Мухометов отметил, что руководство клуба не собирается увольнять главного тренера Александра Андриевского. Он также добавил, что наставник имеет большой кредит доверия.

– Кредит доверия у Андриевского большой, он доказал свою состоятельность по итогам двух предыдущих сезонов, – цитирует ТАСС Мухометова. – Мы ему полностью доверяем, у нас нет никаких мыслей об увольнении насчет главного тренера или тренерского штаба у нас нет. Если игроки будут стараться играть на том же уровне, то результат придет. На данном этапе вопросов к Андриевскому не очень много.