Генеральным менеджером "Северстали" стал Михаил Щедрин

Череповецкая "Северсталь" объявила имя нового генерального менеджера. Вместо ушедшего с этого поста неделю назад Валерия Зелепукина им стал 27-летний Михаил Щедрин. Об этом информирует официальный сайт команды.

Ранее Щедрин занимал позицию спортивного директора в новокузнецком "Металлурге". До этого он с отличием закончил МГТУ имени Баумана по специализации "Системы автоматизированного проектирования", защитив дипломную работу по теме проблематики комплектации хоккейных команд, а также, занимался селекционной и аналитической работой в "Локомотиве".

По состоянию на текущий момент "сталевары" занимают последнее место в Западной конференции, набрав 20 очков в 32 играх.