Гендиректор "Югры": "Клуб сохраняет доверие к Захаркину"

Генеральный директор "Югры" Василий Филипенко обратился к болельщикам команды через официальный сайт клуба. Напомним, что в последнем матче команда проиграла "Авангарду" со счетом 0:7. На данный момент у "Югры" трехматчевая серия поражений.

– Клуб сохраняет доверие к главному тренеру нашей команды Игорю Захаркину, – сказал Филипенко. – Игорь Владимирович – прекрасный человек и профессионал в своем деле. Он, как никто другой, способен найти выход из любой кризисной ситуации. Возможность его отставки на данный момент не рассматривается.

Наша задача остается прежней – участие в плей-офф. Да, мы не самый богатый клуб России. Но мы способны обыграть любую команду и решить любую проблему. Наша сила основана на единстве и решимости сражаться в каждом матче чемпионата.

И, конечно, у нас самые лучшие болельщики. Спасибо всем вам за великолепную поддержку. Дома и на выезде "Югре" помогают преданные фанаты и, поверьте, мы любим и ценим каждого из вас. Впереди много игр и каждая из них важна. Просим вас, дорогие болельщики, как и прежде, заряжать своими эмоциями и вдохновлять на победы нашу команду.