Гендиректор "Югры": "Емелин добавил системности игре команды"

Генеральный директор "Югры" Василий Филипенко считает, что новый главный тренер Анатолий Емелин привнес системность в игру команды. Смена тренера произошла 29 сентября. Под руководством Емелина "Югра" в 13 матчах одержала 6 побед и занимает предпоследнее место в Восточной конференции.

- Результаты далеки от того, чего хотелось бы, - цитирует ТАСС Филипенко. - Но по сравнению с тем, что было в августе-сентябре, ситуация получше, в игре, на мой взгляд, появилась системность. Пока ритм чемпионата не позволяет улучшить наши проблемные места. Но практически все игры, кроме встречи с "Ладой", проходят в упорнейшей борьбе с переменным успехом.

Состав у нас устоявшийся, жизнь хоккейная такая, что если кто-то не выполняет свои функции, то приходится предпринимать какие-то действия. Сейчас возможны только точечные действия, на трансферном рынке мы поработали активно.