Гендиректор "Сочи": "В системном плане претензий к Зубову нет"

Генеральный директор "Сочи" Сергей Воропаев отметил, что руководство клуба продолжает доверять главному тренеру команды Сергею Зубову, несмотря на последние результаты команды.

Зубов возглавил команду перед прошлым сезоном, сумев вывести ее в плей-офф, где в первом раунде она уступила "Йокериту".

– Сергей Александрович – молодой главный тренер, мы все об этом говорили. И если говорить об определенном кадровом решении, то, конечно, ему нужно доверять, – цитирует ТАСС Воропаева. – Ждать от него результата из серии "или сейчас, или все" мы не считаем разумным.

Тренеры сейчас ищут, в каких моментах можно было сделать по-другому. Мы это обсуждаем, это рабочие моменты, которые происходят в любой команде, но в системном плане претензий к нему нет. Мы Сергея Александровича знаем, как и остальных тренеров, которых приглашали. И говорить сейчас о каких-то вопросах на данном этапе рано.