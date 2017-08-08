14:22 | Хоккей — КХЛ

Гендиректор "Сочи": "Почему мы не получили компенсацию за Петерссона? КХЛ ничего не объяснила"


Генеральный директор "Сочи" Сергей Воропаев рассказал о последних трансферных новостях, касающихся черноморского клуба. По его словам, в КХЛ необходимо отменять лимит на легионеров.

- Насколько пуст рынок российских игроков в КХЛ? И когда уже нужно отменять лимит на легионеров?

- Да чем раньше – тем лучше, на наш взгляд. Больше и сказать-то нечего. Понятно, что это искусственная мера, которая снижает конкуренцию среди российских игроков. Вот и все. Отменить желательно полностью, но если начать с ослабления – мы будем только рады. Конечно, в идеале все должны быть в одинаковых условиях. "Куньлунь", мы, "Йокерит" - все.

- Если подписать 20 иностранцев – будут под это давать бюджет?

- Да они по соотношению цена-качество ведь лучше наших игроков. И это сразу и на уровень зарплат повлияет, и на конкуренцию, и на отношение к делу российских хоккеистов. Это не означает, что сейчас легионеры останутся на том же уровне в плане ценника и их будет много. Нет. Просто их столько даже не наберется. Соответственно, это будет более здоровая мера. Зарплаты иностранцев в том числе немножко понизятся.

- Насколько существенна потеря Петтерссона (швед подписал контракт с "Авангардом". - Прим. "СЭ")? И как так получилось, что ничего за него клуб не получил?

- Как так получилось – я не могу сказать, поскольку мы не имеем пока никакой мотивировки от КХЛ. Честно – не могу сказать почему. Как мотивировка будет – естественно, к обсуждению этой ситуации мы вернемся.

- Он ведь оставался ограниченно свободным агентом? Вы ведь сделали ему квалификационное предложение?

- Конечно. Все сделали. Опять же – оснований мы не видели. Есть результативная часть решения, а мотивировочной уже больше месяца нет. Поэтому ничего не могу объяснить. При всем желании. (Игорь ЕРОНКО)

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