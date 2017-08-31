Гендиректор "Сочи": "Оснований для недоверия к Зубову нет"

Генеральный директор "Сочи" Сергей Воропаев заявил "СЭ", что главный тренер Сергей Зубов обладает полным доверием со стороны руководства. Сочинская команда уступала "Салавату" (3:10) по итогам двух периодов в Уфе.

– Никакого провала на старте у нас не было, поэтому оснований для недоверия к главному тренеру нет, – отметил Воропаев.

Напомним, что после трех матчей чемпионата в активе "Сочи" 5 очков. (Евгений БЕЛОУСОВ)

10 шайб "Салавата" и общий счет 10:3 - два новых рекорда результативности КХЛ по итогам двух периодов