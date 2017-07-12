Гендиректор "Сочи": "Календарь КХЛ не годится, чтобы зарабатывать, но могло быть и хуже"

Генеральный директор "Сочи" Сергей Воропаев прокомментировал "СЭ" опубликованный календарь сезона и рассказал о переезде на арену "Шайба" во время серии домашних матчей в сентябре и октябре.

– Для олимпийского сезона календарь действительно нормальный, – заявил Воропаев. – Однако с учетом того, что клубы просят больше зарабатывать, для этого он не годится совсем. Речь не о длительных домашних или гостевых сериях. Просто в отличие от прошлого года не учтен наш летний курортный сезон и зимние каникулы. В предстоящем чемпионате практически во все самые лучшие дни команда будет на выезде или проведет домашние встречи не с топовыми соперниками. В сентябре и октябре мы будем проводить домашние игры на "Шайбе" из-за фестиваля молодежи и студентов. Хотя могло быть и хуже. (Евгений БЕЛОУСОВ)