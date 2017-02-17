Гендиректор "Слована": "Вернуться в чемпионат Словакии? Зачем болельщиков лишать поездок в Санкт-Петербург, Москву и Ярославль?"

Генеральный директор "Слована" Марош Крайчи заявил, что не согласен с мнением руководителя словацкой Экстралиги Рихардом Линтнером, который считает, что клуб должен вернуться в местный чемпионат. Крайчи отметил, что участие в КХЛ приносит клубу больше возможностей, чем игра в Экстралиге.

– Какое отношение Линтнер имеет к нашей команде? – цитирует Sport Aktuality Крайчи. – Все, что он делает, так это регулярно просит билеты на VIP-ложу, чтобы посмотреть на игры "Слована" в КХЛ. Он сказал, что наша команда проводит бессмысленные матчи в лиге? Но даже когда "Слован" не попал в плей-офф, трибуны заполнялись куда больше, чем на все встречи местного чемпионата. Игра в КХЛ принесла нам увеличение посещаемости на 3000 зрителей, а стоимость билетов была увеличена в два раза по сравнению с той, что мы могли требовать, играя в Экстралиге.

КХЛ на сегодня – одна из ведущих хоккейных лиг в мире, и с точки зрения маркетинга разрыв с чемпионатом Словакии – невероятный, растет с каждым годом. Зачем болельщикам "Слована" менять поездки в Санкт-Петербург, Москву, Ярославль, Уфу, Казань, Омск или другой город, на поездку по Словакии?