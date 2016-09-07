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Гендиректор минского "Динамо": "Радует, что предсезонка даром не прошла"

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Генеральный директор минского "Динамо" Павел Бурба рассказал о старте команды в новом сезоне КХЛ. Минское "Динамо" проиграло "Спартаку" со счетом 2:4.

– Игра была, как минимум, равной. Если не сказать больше. Команда провела очень хороший матч, показала высокую степень организации, управляемости и физической готовности, – приводит слова Бурбы официальный сайт минского "Динамо". – При том, что игроки впервые после долгого перерыва собрались вместе за один день до игры. Кстати, с моим мнением согласен Игорь Ларионов, с которым я общался на протяжении матча. Также сошлюсь на мнение тренера "Спартака" Германа Титова, который отметил, что наша команда показала хорошую физическую подготовку. Радует, что предсезонка даром не прошла.

Дополнительная информация

http://hcdinamo.by/news/intervyu/pavel-burba-my-nastroeny-nabirat-ochki-na-vyezde/

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