Гендиректор минского "Динамо": "Радует, что предсезонка даром не прошла"

Генеральный директор минского "Динамо" Павел Бурба рассказал о старте команды в новом сезоне КХЛ. Минское "Динамо" проиграло "Спартаку" со счетом 2:4.

– Игра была, как минимум, равной. Если не сказать больше. Команда провела очень хороший матч, показала высокую степень организации, управляемости и физической готовности, – приводит слова Бурбы официальный сайт минского "Динамо". – При том, что игроки впервые после долгого перерыва собрались вместе за один день до игры. Кстати, с моим мнением согласен Игорь Ларионов, с которым я общался на протяжении матча. Также сошлюсь на мнение тренера "Спартака" Германа Титова, который отметил, что наша команда показала хорошую физическую подготовку. Радует, что предсезонка даром не прошла.