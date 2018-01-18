Гендиректор "Лады": "Люди в полосатых майках решают судьбу тренеров"

Генеральный директор "Лады" Владимир Вдовин после поражения от "Сибири" (0:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что судьбу главных тренеров команд решают арбитры. Тольяттинский клуб потерпел четвертое поражение в пяти последних матчах.

– Хочу честно сказать обоим тренерам, что ваша жизнь продолжается, но, к сожалению, люди в полосатых майках решают вашу судьбу, – сказал Вдовин после пресс-конференции. – Удачи всем. Я думаю, что для лиги это будет большим показателем, я готов заплатить штраф который завтра мне придет. Удачи вам в следующем матче.