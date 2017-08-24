Гендиректор "Адмирала": "С таким составом мы поборемся за хорошие позиции"

Генеральный директор "Адмирала" Камил Гаджиев отметил, что клуб завершил комплектование состава и способен побороться за хорошие позиции в Восточной конференции КХЛ. Напомним, что сегодня клуб подписал контракт с форвардом Евгением Григоренко.

– Состав у нас укомплектован, – цитирует ТАСС Гаджиева. – Но, конечно, будут изменения: с кем-то будем прощаться, кого-то – привлекать. Это неминуемо, поскольку игровой сезон покажет, кто на что способен в этом году. Но в целом, составом команды я доволен – мы вполне можем бороться за хорошие позиции.