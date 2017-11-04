01:38 | Хоккей — КХЛ

Гендиректор "Адмирала": "На результаты повлияло то, что клуб пересмотрел контракты ряда игроков"


Генеральный директор "Адмирала" Камил Гаджиев отметил, что на результаты команды после увольнения главного тренера Александра Андриевского повлияло то, что были скорректированы соглашения с рядом игроков. Наставник был отправлен в отставку 10 октября, его место занял швед Фредрик Стиллман. После этого команда выиграла 6 матчей из 10.

- Мы скорректировали ряд контрактов с игроками и, как мне кажется, данные корректировки промотивировали не только тех, на кого они повлияли непосредственно, но и на всех остальных, - приводит ТАСС слова Гаджиева. - Пока первый результат налицо, посмотрим, что будет дальше. Мы ратуем за то, чтобы спортсмены оказывались не в худших, а в лучших условиях. Но здесь нужна определенная взаимность, мы должны создавать условия для хоккеистов, а они - отвечать нам взаимностью в виде голов и передач.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4702330

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий