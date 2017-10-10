Гендиректор "Адмирала": "Кандидатура Стиллмана – неокончательная, вопрос будет решен к ноябрю"

Генеральный директор "Адмирала" Камил Гаджиев сообщил, что решение о том, кто станет новым главным тренером команды, будет принято к ноябрю. Ранее во вторник клуб из Владивостока объявил об отставке Александра Андриевского и назначении Фредрика Стиллмана исполняющим обязанности главного тренера.

- Сейчас мы решили доверить команду ему, понимаем, что он (Стиллман. – Прим. "СЭ") сильный профессионал, - цитирует ТАСС Гаджиева. - Но сразу оговорюсь, что данное решение неокончательное, мы будем анализировать, поскольку на российском рынке есть высококвалифицированные тренерские кадры. Главный тренер - это ключевая позиция, мы пока воспользовались той возможностью, которая у нас есть. После последующих выездной и домашней серий мы приблизимся к экватору чемпионата, думаю, примем окончательное решение.

Во-первых, Стиллман, хоть не так известен широкому кругу хоккейных болельщиков, но это олимпийский чемпион, который уже немало лет работает с командами в качестве тренера. С "Адмиралом" он уже третий сезон.

Отставка тренера напрямую связана со спортивными результатами, которые нас не удовлетворяют (в 10 последних матчах команда потерпела 7 поражений. – Прим. "СЭ"). То место, которое сейчас занимает "Адмирал", не соответствует ожиданиям болельщиков и руководства команды.

Отметим, что в октябре "Адмиралу" предстоит выездная серия из пяти матчей. С конца месяца до начала ноября перед перерывом на матчи сборных дальновосточники проведут 4 встречи на своем льду.