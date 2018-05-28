15:32 | Хоккей — КХЛ

Гендиректор "Адмирала": "Арест счетов спонсора не скажется на финансировании клуба"


Генеральный директор "Адмирала" Сергей Сошников заявил, что арест счетов владивостокского спонсора команды не скажется на ее финансировании. Он добавил, что есть ряд других компаний, готовых поддержать приморский клуб.

– Это абсолютно никак не скажется на финансировании "Адмирала", – цитирует ТАСС Сошникова. – Команда создана Приморским краем и поддерживается руководством региона. Есть ряд других спонсоров, которые готовы поддерживать "Адмирал", мы чувствуем себя стабильно. На сегодняшний день текущий спонсор выполнил все свои обязательства.

В завершившемся сезоне КХЛ "Адмирал" набрал 63 очка и занял 11-е место в "Востоке".

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/5242309

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