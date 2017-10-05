Гендир "Адмирала": "Низкая посещаемость матчей связана с результатами команды и проблемами логистики"

Генеральный директор "Адмирала" Камил Гаджиев отметил, что низкая посещаемость домашних матчей клуба в регулярном чемпионате КХЛ связана с низкими результатами команды на старте сезона. Он также добавил, что это связано еще и с проблемами логистики.

В последней игре "Адмирала" дома против "Трактора" (3:2 ОТ) был установлен антирекорд посещаемости за всю историю выступлений клуба в КХЛ – 2882 зрителя. Предыдущий матч клуба с "Автомобилистом" (2:4) посетили 3031 человек.

– Проблема посещаемости существует, причин этому немало, могу назвать основные. На мой взгляд, "Адмирал" пока не блещет высокими результатами в этом году, и я уверен, что как только результат появится, часть болельщиков вернется на трибуны, – приводит ТАСС слова Гаджиева. – Вторая проблема совершенно не спортивного, а логистического свойства, поступают неоднократные жалобы от болельщиков относительно невозможности комфортного проезда на хоккейные матчи. Площадка находится вне города, добираться до нее довольно долго.

Еще сталкиваешься с невозможностью комфортно развернуться, припарковаться, настроение пропадает. Я считаю, что это проблема транспортной развязки, которую необходимо решать. Это, к сожалению, не находится в введении хоккейного клуба. Пользуясь случаем, хочу еще раз обратить внимание руководства края на то, что такая проблема существует.

Хоккей в крае очень популярен, возможности "Фетисов-Арены" как ледовой площадки очень ограничены. Надеюсь, что когда льда будет больше, то больше будет у нас и хоккея.