Нападающий минского "Динамо" Артур Гаврус дисквалифицирован на два матча КХЛ по итогам встречи со "Спартаком", информирует официальный сайт лиги.

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ переквалифицировал наказание Гавруса (атака игрока, не владеющего шайбой) по правилу 534 на наказание по правилу 534 д "Руководства по судейству сезона-2017/2018" и заменил малый штраф (2 минуты) на большой плюс автоматически дисциплинарный до конца игры (5 + 20 минут).

Также на игрока наложен денежный штраф. Гаврус пропустит игры "Динамо" с череповецкой "Северсталью" (4 сентября на выезде) и "Сочи" (6 сентября на выезде).