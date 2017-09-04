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11:33 | Хоккей — КХЛ

Гаврус дисквалифицирован на два матча


Нападающий минского "Динамо" Артур Гаврус дисквалифицирован на два матча КХЛ по итогам встречи со "Спартаком", информирует официальный сайт лиги.

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ переквалифицировал наказание Гавруса (атака игрока, не владеющего шайбой) по правилу 534 на наказание по правилу 534 д "Руководства по судейству сезона-2017/2018" и заменил малый штраф (2 минуты) на большой плюс автоматически дисциплинарный до конца игры (5 + 20 минут).

Также на игрока наложен денежный штраф. Гаврус пропустит игры "Динамо" с череповецкой "Северсталью" (4 сентября на выезде) и "Сочи" (6 сентября на выезде).

Дополнительная информация

http://www.khl.ru/

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