Гарнетт, Коледов, Зарипов и Балинскис - игроки недели в КХЛ

КХЛ на своем сайте объявила фамилии лучших хоккеистов игровой недели регулярного чемпионата. Лучшим вратарем стал Майкл Гарнетт из "Медвешчака", на его счету две победы в двух матчах, один из которых он отыграл на ноль.

Защитник "Локомотива" Павел Коледов признан лучшим игроком на своей позиции. Хоккеист отметился победной шайбой в ворота "Лады" (4:2), а также завершил игры с положительным показателем полезности +4. Лучший нападающий – форвард магнитогорского "Металлурга" Данис Зарипов, набравший 4 (3+1) очка в двух встречах. Лучшим новичком стал защитник рижского "Динамо" Увис Балинскис, который помог своей команде одержать две победы в двух матчах. На счету 20-летнего игрока гол в ворота "Куньлуня" (4:3 Б).