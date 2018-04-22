Гарипов - в воротах "Ак Барса" на пятый матч финала Кубка Гагарина

Стал известен стартовый состав "Ак Барса" на пятый матч финальной серии Кубка Гагарина против ЦСКА. С первых минут в воротах будет играть Эмиль Гарипов.

Гарипов (Шарыченков);

Марков – Яруллин, Секач – Ландер – Азеведу;

Батыршин – Лямкин, Зарипов – Ткачёв – Галиев;

Охтамаа – Токранов, Лукоянов – Бурмистров – Потапов;

Сидоров, Глухов – Свитов – Клинкхаммер.

Счет в серии - 3-1 в пользу казанцев. Пятый матч состоится в Казани 22 апреля, начало - в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию.

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