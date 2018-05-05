16:53 | Хоккей — КХЛ

Гарипов принял участие в городском субботнике


Голкипер "Ак Барса"  Эмиль Гарипов принял участие в городском субботнике в Казани. По окончании мероприятия все желающие смогли взять автограф у хоккеиста.

- Любые общегородские мероприятия важны, - цитирует официальный сайт клуба Гарипова. - Особенно для нас - тех, кто родился и вырос в Казани. В школе мы постоянно принимали участие в субботниках. Сейчас из-за плотного графика получается далеко не всегда. Но, когда есть возможность, лично я с удовольствием принимаю участие в жизни города.

В этом сезоне Гарипов в составе "Ак Барса" выиграл Кубок Гагарина, победив в финале ЦСКА (4-1).

Дополнительная информация

https://www.ak-bars.ru/news/15804.html

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