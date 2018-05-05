Голкипер "Ак Барса" Эмиль Гарипов принял участие в городском субботнике в Казани. По окончании мероприятия все желающие смогли взять автограф у хоккеиста.
- Любые общегородские мероприятия важны, - цитирует официальный сайт клуба Гарипова. - Особенно для нас - тех, кто родился и вырос в Казани. В школе мы постоянно принимали участие в субботниках. Сейчас из-за плотного графика получается далеко не всегда. Но, когда есть возможность, лично я с удовольствием принимаю участие в жизни города.
В этом сезоне Гарипов в составе "Ак Барса" выиграл Кубок Гагарина, победив в финале ЦСКА (4-1).
Эмиль Гарипов принял участие в общегородском субботнике в парке им. Горького. Еще одним гостем парка сегодня стал #КубокГагарина, который путешествует по Казани в рамках проекта #КубокДома pic.twitter.com/ylCMMr1JGS– ХК Ак Барс (@hcakbars) 5 мая 2018 г.