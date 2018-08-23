Гарипов - об уходе Ари Мойсанена: "Я не менеджер, не главный тренер. Не могу вмешиваться в это"

Вратарь "Ак Барса" Эмиль Гарипов в интервью "СЭ" поделился, что многому научился у Ари Мойсанена. Также хоккеист добавил, что не может вмешаться в ситуацию с его уходом.

– Из "Ак Барса" ушел тренер вратарей Ари Мойсанен. Насколько мне известно, это случилось только после того, как вы подписали контракт с "Ак Барсом". То есть вас связали контрактом и вы уже не могли выступить в защиту финского специалиста.

– Мне не хочется говорить, что было бы и чего не случилось бы. Я очень благодарен Ари. Он меня многому научил. О нем могу сказать только хорошие слова. А уход… В таких вопросах игроков не спрашивают. Сейчас у нас есть Сергей Абрамов и Андрей Царев. Они будут помогать мне работать. Это очень хорошие люди и специалисты.

– Я все-таки не могу понять этого. При Ари вы стали лучшим голкипером страны. Затем вам говорят, что его в команде не будет, хотя он хотел остаться. И вы молчите?

– А что я могу сделать, если не я принимаю решения, каких тренеров принимают в клуб, а каких увольняют? Вот такая ситуация. Я не менеджер, я не главный тренер и если моего мнения не спрашивают, то значит ответственные люди вот так видят дальнейшее развитие клуба. Не могу вмешиваться в это.

– Мне показалось, что ваша пропущенная шайба на турнире в Сочи – это знак. Мол, вот вам без Мойсанена.

– Это вы про гол Локтионова? Ха-ха, но я такие шайбы пропускал и в прошлом сезоне. Забыли, что случилось в матче против "Амура", когда я пропустил из чужой зоны? Нет, это никак связано. В Сочи я был уверен, что Локтионов не будет бросать, да и вообще к тому времени очень устал. У нас были большие сборы и свежести не было.

– Главное, чему вас научил Мойсанен?

– Правильно анализировать игру. Сэйвы хороши, но если ты его сделал, то, значит, ошибся чуть раньше, куда-то не туда переместился, сделал какую-то неправильную вещь.

– А, вот почему всем кажется, что вы ничего не делаете, а просто бросают в вас.

– Вот-вот, у всех окружающих должно быть ощущение, что я ничего не делаю, а все шайбы летят в меня. Это самое правильная игра для вратаря, если кажется, будто все бросают в тебя.

Вратарь "Ак Барса" Эмиль Гарипов – об отношении к исламу, игровом стиле, Зинэтуле Билялетдинове и перспективах в сборной.