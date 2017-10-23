Гарипов, Нестеров, Доус, Кузьмин – лучшие игроки недели КХЛ

Вратарь "Ак Барса" Эмиль Гарипов признан лучшим голкипером недели в КХЛ, информирует пресс-служба лиги. В трех матчах он одержал две победы, одну из них – "всухую".

Голкипер казанского клуба показал на этой неделе коэффициент надежности 1,14 при проценте отраженных бросков 96,43 процента. Его серия без пропущенных шайб продолжается и на данный момент составляет 101 минуту 56 секунд.

Лучшим защитником стал Никита Нестеров из ЦСКА. Хоккеист вместе с командой одержал две победы в трех матчах, набрав в них 3 (1+2) очка. Нестеров нанес 10 бросков по воротам, а его общий показатель полезности в данных встречах составил "+4". Также на его счету шесть блокированных бросков.

Лучший нападающий недели – Найджел Доус из "Барыса", в двух матчах забросивший по две шайбы. Это лучший показатель в лиге за неделю среди форвардов, при показателе полезности "+1". В обеих встречах на счету Доуса победный гол. Нападающий казахстанского клуба в среднем проводил на льду более 20 минут, на его счету восемь бросков по воротам.

Лучшим новичком недели признан нападающий Глеб Кузьмин из "Салавата Юлаева", в трех матчах одержавший вместе с командой две победы и отметившийся заброшенной шайбой. В среднем форвард проводил на льду чуть более 10 минут и успел заблокировать три броска соперника.