Гарипов не поможет "Ак Барсу" в матче с минским "Динамо" из-за травмы

Вратарь "Ак Барса" Эмиль Гарипов не сыграет в матче регулярного чемпионата КХЛ с минским "Динамо" из-за небольшого повреждения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба.

- Гарипов не сыграет в сегодняшнем матче из-за небольшого повреждения, об операции речь не идет. К тренировкам он вернется по мере восстановления, - сообщили в пресс-службе.

В прошлом сезоне Гарипов был признан лучшим вратарем финальной серии плей-офф КХЛ. Матч "Ак Барс" - "Динамо" начнется в 19.00 по московскому времени.