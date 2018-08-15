Гареев из-за перелома ноги не сыграет до октября

"Автомобилист" в Твиттере опроверг сообщения о том, что нападающий Артем Гареев провел два предсезонных матча с переломом ноги. В клубе отметили, что форвард получил повреждение в игре против минского "Динамо".

"Распространенная вчера в СМИ информация о проведенных Артемом Гареевым двух матчах с переломом ноги не соответствует действительности, - говорится в сообщении "Автомобилиста". - По предварительным оценкам Артем выбыл до октября.

Мы желаем Артему Гарееву скорейшего выздоровления и возвращения в строй!"

Нападающий выступает за уральцев с 2014 года. На его счету 85 (40+45) очков в 199 матчах за клуб. В сезоне-2017/18 Гареев стал лучшим бомбардиром команды, забросив 8 шайб и отдав 17 передач в 52 матчах.

Напомним, чемпионат КХЛ стартует 1 сентября.

Распространенная вчера в СМИ информация о проведенных Артемом Гареевым двух матчах с переломом ноги не соответствует действительности.

По предварительным оценкам Артем выбыл до октября.



Мы желаем Артему Гарееву скорейшего выздоровления и возвращения в строй! – ХК "Автомобилист" (@IHCAvtomobilist) 15 августа 2018 г.