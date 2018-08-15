Гареев из-за перелома ноги не сыграет до октября

"Автомобилист" в Твиттере опроверг сообщения о том, что нападающий Артем Гареев провел два предсезонных матча с переломом ноги. В клубе отметили, что форвард получил повреждение в игре против минского "Динамо".
"Распространенная вчера в СМИ информация о проведенных Артемом Гареевым двух матчах с переломом ноги не соответствует действительности, - говорится в сообщении "Автомобилиста". - По предварительным оценкам Артем выбыл до октября.
Мы желаем Артему Гарееву скорейшего выздоровления и возвращения в строй!"
Нападающий выступает за уральцев с 2014 года. На его счету 85 (40+45) очков в 199 матчах за клуб. В сезоне-2017/18 Гареев стал лучшим бомбардиром команды, забросив 8 шайб и отдав 17 передач в 52 матчах.
Напомним, чемпионат КХЛ стартует 1 сентября.
Распространенная вчера в СМИ информация о проведенных Артемом Гареевым двух матчах с переломом ноги не соответствует действительности.– ХК "Автомобилист" (@IHCAvtomobilist) 15 августа 2018 г.
По предварительным оценкам Артем выбыл до октября.
Мы желаем Артему Гарееву скорейшего выздоровления и возвращения в строй!
🚨Артем Гареев в предсезонном матче 11 августа сломал одну из костей стопы и выбыл до октября pic.twitter.com/3FSf5c13ry– ХК "Автомобилист" (@IHCAvtomobilist) 15 августа 2018 г.