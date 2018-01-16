Галым Мамбеталиев: "Вей, Фрэттин, Райт и Пушкарев больше не вернутся в состав "Барыса"

Исполняющий обязанности главного тренера "Барыса" Галым Мамбеталиев после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Лады" (3:4 ОТ) подчеркнул, что ряд игроков не вернется в состав команды. Также специалист пообещал давать больше шансов молодым игрокам.

– Скорее всего, они (Вей, Фрэттин, Райт и Пушкарев) не вернутся в состав, – цитирует "Р-Спорт" Мамбеталиева. – Игровое время у них очень большое, все большинство проводят на льду, но за последние три игры сделали всего два броска. Дали возможность сыграть молодым игрокам, которые хотят играть и побеждать. Думаю, что они и дальше будут это делать.