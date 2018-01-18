Галым Мамбеталиев - о прерванной серии поражений: "Барысу" пришлось многое перестроить"

Исполняющий обязанности главного тренера "Барыса" Галым Мамбеталиев после победы своей команды над "Автомобилистом" (4:2) в рамках регулярного чемпионата КХЛ выразил удовлетворение результатом и отметил, что перестройка команды начала давать результат.

– По игре – наконец-то выиграли, – сказал Мамбеталиев. – Пришлось многое перестроить, омолодили мы команду, но ошибок еще много. Предупреждали ребят, что "Автомобилист" – серьезный и мобильный соперник. Все старались, и главное – добились результата. (Алексей МАКСИМОВ)