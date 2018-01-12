Галым Мамбеталиев: "Как нейтрализовать Мозякина? Заложим ворота кирпичом"

Главный тренер "Барыса" Галым Мамбеталиев, который будет наставником сборной дивизиона Чернышева, в интервью пресс-службе КХЛ отметил, что не ожидал, что будет работать на Матче звезд. Специалист также добавил, что после того как узнал о назначении, его первой реакцией были растерянность и сомнения.

– Мечтали когда-нибудь о работе на Матче звезд?

– Мечтают все, но лично у меня даже в мыслях не было, что поработаю на Матче звезд тренером. Под бой курантов не загадывал, бумагу не жег и пепел в шампанское не кидал. (Улыбается.)

– Кто рассказал вам о назначении?

– Сначала вице-президент "Барыса" Борис Иванищев, потом уже президент нашего клуба Аскар Шопобаев подтвердил. Поздравили и напомнили, какая ответственность теперь на мне. Нужно не подкачать, ведь на Матче Звезд впервые будет работать тренер из Казахстана. Моей первой реакцией были растерянность и сомнения. Но руководители поддержали, посоветовали не тушеваться, ведь не первый год в хоккее.

– Как будете нейтрализовывать Сергея Мозякина?

– Ну, а как его нейтрализовать? Поставим барьеры, неприкрытые места в воротах заложим кирпичами и зальем цементом. Шутка. (Улыбается.) Разберемся по ходу игры. А вообще, сделаем так, чтобы это он думал, как нейтрализовать наших нападающих и отрабатывать в обороне.