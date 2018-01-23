Галым Мамбеталиев: "Барысу" нужно играть аккуратнее последние минуты"

Исполняющий обязанности главного тренера "Барыса" Галым Мамбеталиев после поражения от "Автомобилиста" (2:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что команда будет лучше работать над исполнением буллитов. Также специалист заявил, что остался доволен игрой своих подопечных, несмотря на потерю очков.

– К ребятам претензий нет, – цитирует сайт "Барыса" Мамбеталиева. – Хорошо играли, мне игра понравилась. Удаление, конечно, подвело нас в конце, нужно играть аккуратнее последние минуты. Ну а буллиты, два забили, три пропустили, что сделаешь, будем работать над ними.

– Хенрик Карлссон теперь не появится до конца сезона в составе?

– Почему? Увидим, сейчас мы приводим его в нормальное состояние, какое у него должно быть.