Галимов сменил "Нефтехимик" на "Локомотив"

Нападающий Эмиль Галимов покинул "Нефтехимик" и стал игроком "Локомотива".

- "Нефтехимик" и "Локомотив" произвели обмен. В Ярославль отправился форвард Эмиль Галимов. Взамен наш клуб получил денежную компенсацию. Мы благодарим Эмиля за прошедший сезон и желаем успехов в дальнейшей карьере, - говорится в Твиттере нижнекамского клуба.

25-летний россиянин в прошедшем сезоне провел 46 матчей за "Нефтехимик" в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 29 (15+14) очков.