Галимов сменил "Нефтехимик" на "Локомотив"

Нападающий Эмиль Галимов покинул "Нефтехимик" и стал игроком "Локомотива".
- "Нефтехимик" и "Локомотив" произвели обмен. В Ярославль отправился форвард Эмиль Галимов. Взамен наш клуб получил денежную компенсацию. Мы благодарим Эмиля за прошедший сезон и желаем успехов в дальнейшей карьере, - говорится в Твиттере нижнекамского клуба.
25-летний россиянин в прошедшем сезоне провел 46 матчей за "Нефтехимик" в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 29 (15+14) очков.
⚡ ОФИЦИАЛЬНО⚡– ХК Нефтехимик (@HCNeftekhimik68) 4 мая 2018 г.
ХК "Нефтехимик" и "Локомотив" произвели обмен. В Ярославль отправился форвард Эмиль Галимов. Взамен наш клуб получил денежную компенсацию.
Мы благодарим Эмиля за прошедший сезон и желаем успехов в дальнейшей карьере! pic.twitter.com/yhlJlFEpxF
Материалы других СМИ