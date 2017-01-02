14:44 | ХОККЕЙ — КХЛ

Галимов наказан дисциплинарным и денежным штрафом за фол против Шипачева

0
0
0

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в связи с обращением Комиссии по экспертной оценке судейства матчей рассмотрел эпизод встречи СКА"Локомотив" (1:2). На 10-й минуте игры форвард железнодорожников Эмиль Галимов ударил в лицо локтем нападающего армейцев Вадима Шипачева.

Текст сообщения, опубликованного на официальном сайте КХЛ:

На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего ХК "Локомотив" Эмиля Галимова (№72) наказание по Правилу 540 а (Атака в голову или шею) "Правил игры в хоккей сезона 2016/2017" – Малый штраф плюс Дисциплинарный штраф (2 мин. + 10 мин.) – и согласно п.1.3.1. Статьи 26 Дисциплинарного Регламента КХЛ подвергнуть его денежному штрафу.

Дополнительная информация

http://www.khl.ru/news/2017/01/02/334167.html

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ