Галимов и Кучерявенко помещены в список травмированных КХЛ

Вратарь "Торпедо" Станислав Галимов и нападающий "Автомобилиста" Александр Кучерявенко были помещены в список травмированных, сообщается в официальном пресс-релизе КХЛ.

Галимов получил повреждение на первой минуте поединка со "Спартаком" (1:6), который состоялся в понедельник. Для 30-летнего вратаря это был первый матч после травмы, до этого в последний раз он выходил на лед 19 декабря. В текущем регулярном чемпионате он одержал 13 побед в 28 матчах. В этих играх 30-летний Галимов отразил 92,3% бросков, пропуская по 2,65 шайбы за встречу.

Кучерявенко был помещен в список травмированных до 22 февраля. В нынешнем сезоне форвард провел 42 игры, в которых забросил 7 шайб и сделал 12 результативных передач.