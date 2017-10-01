Галимов, Херсли, Доус и Толванен – лучшие игроки сентября в КХЛ

Комиссия по определению лучших хоккеистов Континентальной хоккейной лиги сезона-2017/18, руководствуясь статистическими показателями, предоставленными отделом статистики и аналитики Центрального информационного бюро КХЛ, определила лауреатов сентября (включая игры в августе) в четырех номинациях.

Лучшим вратарем признан Станислав Галимов ("Торпедо"), одержавший победы в 8 из 12 проведенных матчей, в том числе три – на ноль. Его максимальная сухая серия составила 167 минут 50 секунд. Галимов отразил 94,94 процента бросков при коэффициенте надежности 1,34 гола за игру. Голкипер нижегородцев не пропускал в двух последних матчах подряд.

Лучшим защитником признан Патрик Херсли (СКА), одержавший вместе с командой победы во всех 15 матчах с начала чемпионата. Защитник питерской команды набрал в них 17 (9+8) очков при показателе полезности (+12) (лучшие результаты в лиге среди игроков его амплуа). Херсли забрасывал шайбы в шести последних играх подряд (в том числе – четырех гостевых), дважды его голы становились победными. Защитник СКА нанес 48 бросков по воротам и заблокировал 15 бросков соперника.

Лучшим нападающим признан Найджел Доус ("Барыс"), в 15 матчах забросивший 15 шайб (лучший показатель в лиге), и отдавший 5 голевых передач при показателе полезности (+4). На счету нападающего – пять дублей и хет-трик. После матча 5 сентября в Уфе, в котором Доус забросил три шайбы, он стал лидером КХЛ по количеству хет-триков за всю историю лиги.

Лучшим новичком признан нападающий Эли Толванен ("Йокерит"), в 12 проведенных матчах одержавший вместе с командой 10 побед и набравший в них 14 (8+6) очков при показателе полезности (+3). 18-летний форвард финского клуба сделал хет-трик в первом же матче своей КХЛ-овской карьеры, всего же ему удалось трижды поразить ворота соперников в двух матчах, две его шайбы стали победными. Толванен в среднем проводил на льду 15 минут и 40 секунд, нанес 54 броска по воротам и провел 6 силовых приемов.