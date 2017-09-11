Галимов, Хафизуллин и Доус - лучшие игроки недели в КХЛ

КХЛ на своем официальном сайте объявила имена лучших хоккеистов игровой недели регулярного чемпионата.

Лучшим вратарем признан Станислав Галимов ("Торпедо"). На его счету две победы в двух матчах, игра "на ноль". Голкипер отразил 98,1 процент бросков по своим воротам.

Защитник СКА Динар Хафизуллин – лучший в своем амплуа. Хоккеист помог своей команде одержать три победы в трех встречах и набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности "+5".

Лучшим нападающим вторую неделю подряд признан Найджел Доус ("Барыс"). На его счету 7 голов и одна передача в трех матчах, которые его команда завершила победами.

Новичок недели – нападающий Дмитрий Жукенов ("Авангард"), в двух гостевых матчах одержавший вместе с командой три победы. 20-летний хоккеист забросил свою первую шайбу в КХЛ и ни одну встречу не завершил с отрицательным показателем полезности.