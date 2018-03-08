Галимов дисквалифицирован на один матч, Аверин – на два

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод третьего матча серии плей-офф между "Авангардом" и "Салаватом Юлаевым" (5:3). Лига оставила без изменений наложенное на нападающего омичей Анселя Галимова наказание за удар соперника головой. Форвард дисквалифицирован на один матч и подвергнут денежному штрафу.

Таким образом, Галимов не сыграет сегодня в четвертой встрече серии.

Нападающий "Локомотива" Егор Аверин был дисквалифицирован на два матча и подвергнут денежному штрафу по итогам четвертой встречи серии против "Торпедо" (3:2). Хоккеист получил 5+20 минут за атаку соперника в голову или шею. Ярославский клуб выиграл серию и прошел в следующий раунд плей-офф.