08:59 | ХОККЕЙ — КХЛ

Гала-матч во Владивостоке собрал почти 700 тысяч для пострадавших от тайфуна

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Гала-матч звезд хоккея во Владивостоке собрал почти 700 тысяч рублей для пострадавших от тайфуна "Лайонрок" в Приморье, информирует официальный сайт администрации Приморского края. Во встрече приняли участие известный в прошлом хоккеисты Александр Могильный, Андрей Коваленко, Илья Бякин, а также председатель правления ФХР Аркадий Ротенберг, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг и другие.

- По инициативе хоккейного клуба "Адмирал", поддержанной губернатором Приморья Владимиром Миклушевским, вся выручка от продажи билетов на гала-матч – почти 700 тысяч рублей перечислена в фонд помощи пострадавшим от тайфуна "Лайонрок", обрушившегося на Приморский край, - говорится в сообщении.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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lexxxus

организация матча дороже обошлась......... Россия

09:55

lexxxus

этого и на один дом не хватит

09:54

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