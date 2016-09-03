Гала-матч во Владивостоке собрал почти 700 тысяч для пострадавших от тайфуна

Гала-матч звезд хоккея во Владивостоке собрал почти 700 тысяч рублей для пострадавших от тайфуна "Лайонрок" в Приморье, информирует официальный сайт администрации Приморского края. Во встрече приняли участие известный в прошлом хоккеисты Александр Могильный, Андрей Коваленко, Илья Бякин, а также председатель правления ФХР Аркадий Ротенберг, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг и другие.

- По инициативе хоккейного клуба "Адмирал", поддержанной губернатором Приморья Владимиром Миклушевским, вся выручка от продажи билетов на гала-матч – почти 700 тысяч рублей перечислена в фонд помощи пострадавшим от тайфуна "Лайонрок", обрушившегося на Приморский край, - говорится в сообщении.