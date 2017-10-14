Фредрик Стиллман: "Не все давалось гладко в матче с "Югрой"

Главный тренер "Адмирала" Фредрик Стиллман после победы над "Югрой" (3:1) подчеркнул, что его команде есть над чем работать. По словам специалиста, в этой встрече для дальневосточников не все шло гладко.

- В нашу копилку мы заработали три очка. Это и было главной целью, - приводит пресс-служба хантымансийцев слова Стиллмана. - Конечно, победе мы рады, но в матче не все давалось гладко. Игра была сложной и напряженной. Команде еще есть над чем поработать. Но пока что мы выиграли, следовательно, все идет хорошо.