Фредрик Стиллман назначен и.о. главного тренера "Адмирала"

Александр Андриевский подал в отставку с поста главного тренера "Адмирала". Исполняющим обязанности наставника назначен его помощник Фредрик Стиллман, сообщает официальный сайт владивостокской команды.

Андриевский – первый тренер в истории КХЛ, два сезона кряду выводивший дальневосточный клуб в плей-офф. Фредрик Стиллман, сменивший наставника, в прошлом один из самых знаменитых защитников в Швеции. Дважды выигрывал чемпионат мира (1991 и 1992 гг.), в 1994 году стал чемпионом Олимпийских игр. С 2015 года Стиллман входит в тренерский штаб "Адмирала".