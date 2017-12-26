Фредрик Стилльман: "Могли забить 3-4-5 голов, но забили ноль"

Главный тренер "Адмирала" Фредрик Стилльман после поражения от "Спартака" (2:6) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что самоотдачи хоккеистов не хватило для нужного результата.

– Все ребята старались, – цитирует сайт "Спартака" Стилльмана. – Очень хорошо сыграли в первом периоде, создали много моментов – могли забить 3-4-5 голов, но забили ноль. Видел самоотдачу ребят, они старались, молодые игроки сегодня получили больше игрового времени, нежели обычно. В целом, играли хорошо, но, к сожалению, получили не тот результат, который хотели. Благодарен ребятам, что бились до конца.