Фредрик Стиллман будет и. о. главного тренера "Адмирала" на выезде

Главный тренер "Адмирала" Александр Андриевский, а также его помощник Максим Спиридонов не поедут с командой на выезд из-за болезни. Об этом сообщил генеральный менеджер клуба Ильдар Мухометов. В конце ноября "Адмирал" проведет на выезде три матча чемпионата КХЛ: в Ханты-Мансийске, Астане и Екатеринбурге.

- Андриевский и Спиридонов на выезд не поедут, - цитирует "Р-Спорт" Мухометова. - Спиридонов почувствовал себя неважно еще за день до отъезда, а Андриевский - в день отлета, поэтому решили оставить их дома. Это важно и для их собственного здоровья, все-таки тяжелый перелет на пользу не пойдет, и чтобы команду оградить от болезней, у нас и так лазарет переполнен.

Исполнение обязанностей главного тренера будет осуществлять Фредрик Стиллман, а помогать ему будут наш спортивный директор Дэвид Немировски и тренер вратарей Константин Власов. По договоренности с тренерским штабом, как только Андриевский и Спиридонов почувствуют себя лучше, они смогут присоединиться к команде по ходу поездки, но загадывать пока не будем.