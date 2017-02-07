Фредрик Петтерссон: "Я не слежу за турнирной таблицей, важнее всего сегодня обыграть "Витязь"

Нападающий минского "Динамо" Фредрик Петтерссон заявил, что его команда уже сейчас начинает готовиться к матчам плей-офф, чтобы полностью быть готовой к старту серий на вылет. В текущем сезоне шведский форвард набрал 23 (9+14) очков в 38 матчах регулярного чемпионата. Минчане идут на шестой строчке в турнирной таблице Западной конференции.

– Для нас это будет очень важная игра, – цитирует сайт "Динамо" Петтерссона. – Думаю, мы хорошо подготовились к матчу. У нас был хороший разбор соперника плюс отличная утренняя тренировка. Думаю, главным для нас сегодня будет следовать нашему игровому плану, и отдаваться игре на все сто процентов. Если мы сделаем все в точности так, как от нас требуют тренеры, у нас будет хороший шанс на победу сегодня.

В регулярном сезоне осталось всего четыре матча, поэтому нам пора начинать подготовку к плей-офф. Все, что мы наработаем за эти матчи, будет с нами в финальных играх. Я не слежу за нашим положением в таблице, мы настраиваемся только на следующий матч и следующего соперника. Поэтому, для меня сегодня важнее всего хорошо сыграть против "Витязя". Плей-офф – это всегда здорово. Все ребята упорно работали для этого целый год. Одну из наших целей мы уже достигли. Теперь надо стремиться к большему. Мы уже начали готовиться к плей-офф. К старту нокаут-раунда мы должны быть готовы на сто процентов.