Фредрик Петтерссон: "Торпедо" должно было побеждать "Амур"

Нападающий "Торпедо" Фредрик Петтерссон после матча регулярного чемпионата КХЛ с "Амуром" (0:1 ОТ) выразил разочарование результатом. По его словам, нижегородцы упустили победу, владея инициативой большую часть матча.

– Мы тяжело входили в игру, но ближе к середине матча завладели инициативой, – приводит официальный сайт "Торпедо" слова Петтерссона. – В третьем периоде, считаю, выглядели неплохо. Имели несколько моментов и должны были использовать наше игровое преимущество. Но, к сожалению, довели игру до овертайма, где эффективнее действовал соперник.

– Что скажете о хабаровском клубе, потерпевшем на старте чемпионата шесть поражений в семи матчах?

– Конечно, в матче с нами "Амур" хорошо поработал. Было заметно, что хабаровчане хотели прервать серию поражений. Они очень старались. И все-таки повторюсь: в этом матче мы должны были побеждать.